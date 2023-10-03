Крупный сбой произошел в функционировании канадской железнодорожной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Metrolinx. Оно занимается организацией деятельности национальной железнодорожной компании Canadian National Railway Company (CN) в Торонто и его окрестностях.
В заявлении агенства также указывается, что специалисты CN уже активно работают над устранением неполадок, но конкретные детали не раскрываются.
CN является оператором железных дорог в Канаде, простирающимися от Атлантического до Тихого океана.
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