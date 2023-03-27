Страны НАТО сделали из Украины военный лагерь и обеспечивают Киев разведданными с помощью спутников и беспилотников. Об этом заявил секретаря Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, Вашингтон, на словах ратуя за свободу слова, на деле попирает суверенитет других стран и является главным диктатором мира. Страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, не скрывают своей главной цели — поражения России и ее дальнейшего расчленения, передает ТАСС.

Спутниковая разведка США — это программа, разработанная и запущенная правительством США для сбора разведывательной информации с помощью спутниковых систем. Эта программа была запущена во время Холодной войны, чтобы обеспечить США лидирующую позицию в области разведки и обеспечить национальную безопасность.

Спутники разведки США могут использоваться для сбора информации о различных объектах на земной поверхности, включая военные объекты, гражданские сооружения и транспорт, а также для мониторинга погоды и изменения климата. Они также могут использоваться для обнаружения ракет и других баллистических объектов, пересекающих земную поверхность.

Спутники разведки США включают в себя серию спутников "Keyhole" (KH), "Lacrosse", "Misty", "Satellite Data System" (SDS) и другие. Они работают на различных высотах и с различными способами сбора информации, включая оптические, радарные и электронно-разведывательные системы.

Операции спутниковой разведки США строго охраняются правительством и не доступны для общественного использования. Однако, некоторая информация может стать известной через утечки или деклассификацию материалов спустя много лет после событий.