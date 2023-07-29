Жители Старой Ладоги развернули флаг со словами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер"

В Сети опубликовали фото из Старой Ладоги в Ленинградской области, где жители развернули огромный российский флаг со славами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер".

На полотне написано "ЧВК "Вагнер" - мы вместе". Также на флаге изображены эмблемы "оркестра".

Акции в поддержку "музыкантов" проходят не только в России, но и за рубежом. Так, накануне митинги прошли в столицах Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики. Жители этих стран вышли на мероприятия с флагами РФ и ЧВК "Вагнер", а также плакатами со словами благодарности "вагнеровцев" за обеспечение мира в регионе.

Также стало известно, что в Центральноафриканскую Республику сегодня прибыл очередной самолет с бойцами ЧВК "Вагнер" для проведения ротации. "Вагнеровцы" продолжат процесс обучения местных силовиков, а также займутся охраной президента страны и обеспечением безопасности на предстоящем референдуме.