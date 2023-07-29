Жители Старой Ладоги развернули флаг со словами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер"

В Сети опубликовали фото из Старой Ладоги в Ленинградской области, где жители развернули огромный российский флаг со славами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер".
На полотне написано "ЧВК "Вагнер" - мы вместе". Также на флаге изображены эмблемы "оркестра".
Акции в поддержку "музыкантов" проходят не только в России, но и за рубежом. Так, накануне митинги прошли в столицах Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики. Жители этих стран вышли на мероприятия с флагами РФ и ЧВК "Вагнер", а также плакатами со словами благодарности "вагнеровцев" за обеспечение мира в регионе.
Также стало известно, что в Центральноафриканскую Республику сегодня прибыл очередной самолет с бойцами ЧВК "Вагнер" для проведения ротации. "Вагнеровцы" продолжат процесс обучения местных силовиков, а также займутся охраной президента страны и обеспечением безопасности на предстоящем референдуме.
К тренировкам с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии приступили подразделения инженерных войск и РХБЗ
Минобороны Белоруссии сообщает о присоединении к занятиям со специалистами ЧВК "Вагнер" подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.
Расположение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии вызвало панику в рядах польских политиков и военных
Недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" выражают желание сходить с "экскурсией" по городам Польши, лишь усилило страх военных и политиков этой страны перед частной военной компанией.
На Дону приближаются к "экватору" уборочные работы на полях
В Ростовской области полным ходом идут уборочные работы. Аграриям предстоит собрать зерновые и зернобобовые культуры с 3,5 млн гектаров полей.
Сладков был готов "мочить" Вагнер" по заказу за миллион рублей в месяц
Военкор Александр Сладков участвовал в дискредитации ЧВК "Вагнер" и рассказавший о якобы отсутствии дефицита снарядов, сделала это за вознаграждение — по данным источника, гонорар достигал миллиона рублей в месяц.