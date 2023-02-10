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  • Опубликована сегодня в 18:38

"АВТОВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG

Пресс-служба правительства Самарской области заявила о начале предсерийного производства Lada Vesta NG. Губернатор Дмитрий Азаров и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов официально сообщили об этом на тольяттинской площади.

"Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, и уже в апреле новые машины появятся в продаже"

Ранее автомобилестроительная компания выкупила завод Nissan в Санкт-Петербурге, где планирует выпускать до 10 тысяч машин с перспективой увеличения до 50-70 тысяч к 2025-2027 годам.

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