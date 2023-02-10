Пресс-служба правительства Самарской области заявила о начале предсерийного производства Lada Vesta NG. Губернатор Дмитрий Азаров и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов официально сообщили об этом на тольяттинской площади.
"Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, и уже в апреле новые машины появятся в продаже"
Ранее автомобилестроительная компания выкупила завод Nissan в Санкт-Петербурге, где планирует выпускать до 10 тысяч машин с перспективой увеличения до 50-70 тысяч к 2025-2027 годам.
Черногория передала Украине военную помощь более чем на €10 млн
Балканская страна наделила Киев военной экипировкой, техникой и некоторыми боевыми припасами
Пушилин: у Рината Ахметова больше нет имущества в Донбассе
Врио главы ДНР также сообщил, что в собственность государства переходят владения, ранее принадлежавшие другим "негодяям"
Путин поблагодарил российских дипломатов за недопущения изоляции России
Путин поздравил работников МИД с их профессиональным праздником
Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля
Во время послания будут обсуждаться вопросы СВО, экономики, социальной сферы