Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что владеет имуществом на сумму около 20 миллионов долларов, подчеркнув, что у него нет накоплений за рубежом.

"Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки", - написал он на своей странице в Facebook*.

Президент также призвал предпринимателей легализировать сво собственность в Киргизии.

"Зарегистрируйте, легализуйте свою собственность и переведите все деньги, которые вы храните в иностранных банках, в наши банки", - написал киргизский лидер, добавив, что средства граждан Киргизии должны работать на благо республики.

Жапаров подчеркнул, что государство гарантирует на 100% сохранность капитала предпринимателей.

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