Российский экологический оператор предлагает постепенно отказаться от бумажных платежных квитанций за услуги ЖКХ и перейти на электронные аналоги платежных документов.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в России более 50 млн домохозяйств и каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 тонн бумаги, ведь один такой документ весит примерно один грамм.

Экологи уверены, чем больше бумаги потребляют, тем больше производят, а значит, избыточно используют природные ресурсы, передает ТАСС.

При этом отмечается, что что для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров, вариант с квитанцией на бумаге следует сохранить.