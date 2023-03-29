Тамбовский хлебокомбинат включился в производство квадрокоптеров для нужды СВО. Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщили на предприятии, развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения. Первая партия из 16 штук до конца месяца отправится в зону спецоперации.

Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели цех. Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Производимые на заводе изделия назвали в честь птицы бекас, так как он является "трудной целью для охотника".

Квадрокоптеры — это беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые используются для различных задач, включая коммерческие, научные и военные цели.

Квадрокоптеры имеют четыре ротора, расположенных вертикально, которые позволяют им взлетать и приземляться вертикально, а также управлять движением во всех направлениях. Квадрокоптеры могут использоваться для фото- и видеосъемки, геометрического картографирования, доставки товаров и медицинских препаратов, поиска и спасения, а также для разведки и наблюдения военных объектов.

Современные квадрокоптеры имеют множество функций, включая автоматическую стабилизацию полета, систему навигации, глобальную позиционную систему (GPS), систему управления и передачи данных в реальном времени. Они также могут быть оснащены камерами высокого разрешения и другими датчиками, такими как термальные и инфракрасные камеры, что позволяет им выполнять различные задачи с высокой точностью и эффективностью.