В Красноярском крае пьяного мужчину задержали за проникновение в библиотеку, которую он принял за свою квартиру, сообщает региональное УМВД.
Накануне ночью на пульт охраны поступил сигнал тревоги из здания поселковой библиотеки. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, входные двери были взломаны, а в помещении находился 39-летний злоумышленник, который заявил, что перепутал библиотеку со своим домом.
Очевидно, мужчине грозит административный штраф за нарушение общественного порядка.
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