Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:39

Пострадавшим при обстреле в Курской области выплатят по 500 тысяч рублей

Семеро человек, получивших ранения во время обстрела на территории Курской области 2 апреля, получат денежную сумму в размере 500 тыс. рублей. Такое решение утвердил губернатор региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

"Прошу оперативно организовать выплаты пострадавшим в размере, в соответствии с нашими регламентами, по 500 тыс. рублей каждому"

Приближающаяся Пасха также вынуждает руководство Курской области принять соответствующие меры: в храмах, церквях и монастырях массовые праздничные мероприятия будут проходить под особым контролем охранных ведомств.

Напомним, что 2 апреля ВСУ провели минометный обстрел по территории села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области, в результате которого семеро жителей получили ранения различной степени тяжести.

Мир

МИД КНР сообщил о готовности Китая укреплять связи с Россией и Индией на фоне глубоких изменений в мире

Ведомство назвало эти государства крупными и влиятельными

Читать полностью

Парламентские выборы в Финляндии потрясли премьера страны

Финский премьер-министр Санна Марин потрясена результатами парламентских выборов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Читать полностью

Общество

Пригожин: Командиры

Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском

Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.

Читать полностью

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

Новости