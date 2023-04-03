Семеро человек, получивших ранения во время обстрела на территории Курской области 2 апреля, получат денежную сумму в размере 500 тыс. рублей. Такое решение утвердил губернатор региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

"Прошу оперативно организовать выплаты пострадавшим в размере, в соответствии с нашими регламентами, по 500 тыс. рублей каждому"

Приближающаяся Пасха также вынуждает руководство Курской области принять соответствующие меры: в храмах, церквях и монастырях массовые праздничные мероприятия будут проходить под особым контролем охранных ведомств.

Напомним, что 2 апреля ВСУ провели минометный обстрел по территории села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области, в результате которого семеро жителей получили ранения различной степени тяжести.