Семеро человек, получивших ранения во время обстрела на территории Курской области 2 апреля, получат денежную сумму в размере 500 тыс. рублей. Такое решение утвердил губернатор региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.
"Прошу оперативно организовать выплаты пострадавшим в размере, в соответствии с нашими регламентами, по 500 тыс. рублей каждому"
Приближающаяся Пасха также вынуждает руководство Курской области принять соответствующие меры: в храмах, церквях и монастырях массовые праздничные мероприятия будут проходить под особым контролем охранных ведомств.
Напомним, что 2 апреля ВСУ провели минометный обстрел по территории села Николаево-Дарьино Суджанского района в Курской области, в результате которого семеро жителей получили ранения различной степени тяжести.
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