Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продолжается набор в добровольную народную дружину. Об этом сообщает информационное агентство KURSKCITY.
"Работа по обеспечению безопасности — первый приоритет. Поэтому с прошлой весны у нас работает ДНД. За последнюю неделю много желающих записаться в народную дружину. Можно пройти обучение с опытными инструкторами, в том числе в выходные дни, если нет возможности отпроситься с работы. Также идет обучение на площадке ЧВК "Вагнер", — отметил Старовойт.
Глава региона обратился к главам организаций с просьбой отпускать сотрудников на обучение. Подготовку также проходят работники в правительстве и областной думы.
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