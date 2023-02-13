Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продолжается набор в добровольную народную дружину. Об этом сообщает информационное агентство KURSKCITY.

"Работа по обеспечению безопасности — первый приоритет. Поэтому с прошлой весны у нас работает ДНД. За последнюю неделю много желающих записаться в народную дружину. Можно пройти обучение с опытными инструкторами, в том числе в выходные дни, если нет возможности отпроситься с работы. Также идет обучение на площадке ЧВК "Вагнер", — отметил Старовойт.

Глава региона обратился к главам организаций с просьбой отпускать сотрудников на обучение. Подготовку также проходят работники в правительстве и областной думы.