Военный парад в Курске, посвященный 9 мая, не состоится из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, добавив, что решение было принято "на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность" в регионе.

Причина тому - высокая террористическая опасность, которую неоднократно продлевают в Курской области. Из-за такого положения в губернии Старовойти настоятельно попросил сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.