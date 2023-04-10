Военный парад в Курске, посвященный 9 мая, не состоится из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, добавив, что решение было принято "на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность" в регионе.
Причина тому - высокая террористическая опасность, которую неоднократно продлевают в Курской области. Из-за такого положения в губернии Старовойти настоятельно попросил сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
Жена украинского неонациста встречается с крупными немецкими политиками в Берлине
Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
Песков: Париж вовлечен в конфликт на Украине
На данный момент невозможно говорить о посредничестве Франции
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.