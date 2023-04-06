Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 80,6713
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 88,1294
Пригожин: ЧВК
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 0:01

Пригожин: ЧВК "Вагнер" тренирует народное ополчение в Курской и Белгородской областях

Штурмовики ЧВК "Вагнер" тренируют ополченцев Курской и Белгородской областей. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, передает пресс-служба компании "Конкорд".

По его словам, те бойцы, которые проходили обучение у "музыкантов" являются более "активными" при защите своих территории. Поэтому Вооруженные силы Украины в настоящее время нападают на Брянскую область.

"Что касается глобальной безопасности приграничных территорий, необходимо всерьез думать об этом уже сейчас. Сейчас, я бы сказал, уже поздно об этом задумываться, а нужно принимать срочные меры", — сказал предприниматель.

Также он подтвердил, что ЧВК "Вагнер" готова оказать поддержку в защите территории в случае необходимости и поступления соответствующего запроса. Бизнесмен заверил, что у "музыкантов" имеются все необходимые для этого мощности.

Мир

Около 57 тыс. жителей Парижа участвуют в марше против пенсионной реформы

Что намного меньше показателя прошлой недели

Читать полностью

Гутерриш не будет присутствовать на коронации Карла III

Традиционно генсек ООН не посещает "инаугурации глав государств"

Читать полностью

Общество

Госдума разработала законопроект о запрете использования ароматизированных жидкостей для вейпов

Перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками установит кабмин

Читать полностью

К Пушкинской карте подключились свыше 2 тыс. кинотеатров с момента запуска программы

Еженедельно к культурному проекту подключается около семи синематографов

Читать полностью

Новости