Штурмовики ЧВК "Вагнер" тренируют ополченцев Курской и Белгородской областей. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, передает пресс-служба компании "Конкорд".
По его словам, те бойцы, которые проходили обучение у "музыкантов" являются более "активными" при защите своих территории. Поэтому Вооруженные силы Украины в настоящее время нападают на Брянскую область.
"Что касается глобальной безопасности приграничных территорий, необходимо всерьез думать об этом уже сейчас. Сейчас, я бы сказал, уже поздно об этом задумываться, а нужно принимать срочные меры", — сказал предприниматель.
Также он подтвердил, что ЧВК "Вагнер" готова оказать поддержку в защите территории в случае необходимости и поступления соответствующего запроса. Бизнесмен заверил, что у "музыкантов" имеются все необходимые для этого мощности.
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