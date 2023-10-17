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В Правительстве назвали
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  • Опубликована сегодня в 19:55

В Правительстве назвали "рабочим" прогноз по курсу в 90 рублей за доллар в 2024 году

Прогноз Правительства России о среднегодовом обменном курсе в 90 рублей за доллар на следующий год сохраняется "рабочим", сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова.

Министр не дал определенного ответа на вопрос, будет ли этот прогноз реализован.

"Вместе с Банком России, с Министерством финансов продолжаем анализировать ситуацию, смотреть потоки капитала текущие. Идет постоянная работа ", — добавил Решетников.

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