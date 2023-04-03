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  • Опубликована сегодня в 16:31

Kyodo: Китай впервые с 1964 года изменил позицию по вопросу принадлежности Курил

Китай впервые с 1964 года поменял свою позицию в вопросе принадлежности южной части Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Почти 60 лет назад председатель КНР Мао Цзэдун выражал поддержку Японии в данном вопросе. С тех пор данная тема не поднималась.

Теперь, как утверждает агентство, в ходе встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, было заявлено, что Пекин будет занимать в данном вопросе нейтралитет.

Издание делает вывод, что этот факт является свидетельством укрепления двусторонних отношений России и Китая.

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