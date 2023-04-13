В поселке Твердыш, расположенном на территории Каргапольского района Курганской области, 16 строение воспылали огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В посёлке Твердыш огнём повреждены 16 строений, из них пять жилых и 11 нежилых"

Пожар распространился на территорию 750 кв. м., на данный момент возгорание удалось локализировать. Борьбу с огнём ведут 40 человек и 17 единиц техники.

Помимо Курганской области пожар охватил и Алтайский край. Его глава Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар.