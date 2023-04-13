В поселке Твердыш, расположенном на территории Каргапольского района Курганской области, 16 строение воспылали огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В посёлке Твердыш огнём повреждены 16 строений, из них пять жилых и 11 нежилых"
Пожар распространился на территорию 750 кв. м., на данный момент возгорание удалось локализировать. Борьбу с огнём ведут 40 человек и 17 единиц техники.
Помимо Курганской области пожар охватил и Алтайский край. Его глава Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар.
Die Welt: ЕС не сможет использовать российские активы для восстановления Украины
Евросоюз не сможет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, поскольку после завершения конфликта, их придется вернуть.
Правительство Швеции предложило выделить полиции безопасности дополнительные $5,34 млн
Всего ведомству предлагается выделить около $32 млн
В Госдуме принят закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним
Известны суммы нынешних денежных наказаний
В России признание полученных за рубежом дипломов переведут в онлайн-формат
Такое правило начнется действовать с 1 сентября 2023 года