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  • Опубликована сегодня в 7:18

Марочко: ВСУ разворачивает новую группировку в районе Купянска ЛНР

ВСУ в темное время суток стягивают в район Купянска ЛНР дополнительные силы и бронетехнику. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники…

"Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн украинских вооруженных формирований, которые идут в основном в темное время суток", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".

Марочко отметил, что в основном на линию противостояния киевские власти стягивают артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы.

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