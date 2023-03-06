ВСУ в темное время суток стягивают в район Купянска ЛНР дополнительные силы и бронетехнику. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники…

"Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн украинских вооруженных формирований, которые идут в основном в темное время суток", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".

Марочко отметил, что в основном на линию противостояния киевские власти стягивают артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы.