ВСУ в темное время суток стягивают в район Купянска ЛНР дополнительные силы и бронетехнику. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники…
"Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн украинских вооруженных формирований, которые идут в основном в темное время суток", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".
Марочко отметил, что в основном на линию противостояния киевские власти стягивают артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы.
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