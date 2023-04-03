Украинские вооруженные силы собрали достаточную группировку для начала наступления в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ располагают достаточным числом боевиков и вооружений для продвижения на запорожском фронте. Рогов подчеркнул, что российская разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад, по словам Рогова, стимулирует украинского президента Владимира Зеленского к началу наступления, требуя демонстрации эффективности западной военной помощи.
Также он подчеркнул, что Западу нужны быстрые результаты и большое количество жертв в ходе боевых действий. Он сообщил, что украинские СМИ публикуют заказные статьи о Запорожской области, готовя общественное мнение к возможному наступлению.
По мнению Рогова, Киев проводит информационно-психологическую операцию, чтобы снизить боевой дух российских военнослужащих. Он также отметил, что Запад подталкивает Украину к наступлению, чтобы продемонстрировать свою военную мощь и усилить свой образ мышления в соответствии с временами Второй мировой войны.
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