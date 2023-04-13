Ситуация на фронте со стороны украинских войск зашла в тупик: политика киевского режима не выдерживает нынешнего военного положения. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Первое, о чём можно говорить, - это тупик на фронте... Следующий момент - это оружие и боеприпасы"
Соскин отметил плохое состояние украинских войск и выразил сомнение, что Киев может провести контрнаступление.
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Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.