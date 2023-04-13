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  • Опубликована сегодня в 20:33

Экс-советник Кучмы: политика Киева в отношении фронта зашла в тупик

Ситуация на фронте со стороны украинских войск зашла в тупик: политика киевского режима не выдерживает нынешнего военного положения. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Первое, о чём можно говорить, - это тупик на фронте... Следующий момент - это оружие и боеприпасы"

Соскин отметил плохое состояние украинских войск и выразил сомнение, что Киев может провести контрнаступление.

Мир

Еврокомиссия сообщила, что для Украины нет кратчайших путей вступления в ЕС

Быстрота вступления Киева в Евросоюз будет зависеть от реализации реформ на территории страны

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Известны даты визитов делегации России в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу

Их анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров

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Общество

Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР

Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"

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Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье

Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

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Новости