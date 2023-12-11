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Олимпийская чемпионка поддержала российских гимнастов в отказе от участия в Кубке мира
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  • Опубликована сегодня в 7:44

Олимпийская чемпионка поддержала российских гимнастов в отказе от участия в Кубке мира

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова поддержала российских гимнасток в отказе от участия в соревнованиях на кубке мира. Свое мнение спортсменка выразила в собственном Telegram-канале.

Такую же точку зрения выражает и старший тренер команды Валентина Родионенко. По ее словам, отказ от соответствия дополнительных требований и полный бойкот соревнований - проявление твердого характера и чувства собственного достоинства.

- Или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом, - сказала тренер.

Скандал возник на почве требований FIG соблюдать определенные условия для допуска россиян к соревнованиям. Так, например, форма спортсменов непременно должна быть светло-синего цвета, предметы в художественной гимнастике - абсолютно белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.

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