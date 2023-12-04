Жилье для соцработников строят в пяти районах Кубани

Жилье для работников социальной сферы в Краснодарском крае возводится в пяти районах, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе "прямой линии" с жителями.
В частности, служебные квартиры строят в районах с высоким дефицитом медицинских специалистов, таких как Сочи, Ленинградский, Староминский, Успенский и Приморско-Ахтарский районы. Также было расширено действие программы в Сочи, включив в нее работников образования и спорта. "У нас в крае нехватка не только педагогов, но и врачей. Мы используем два подхода к решению проблемы: работаем по программе социальной ипотеки, а также города, включая Сочи, начали строить служебное жилье", - отметил Кондратьев. Он добавил, что после определенного срока службы сотрудники смогут перевести полученные квартиры в собственность.
Мэр Сочи, Алексей Копайгородский, пояснил, что в настоящее время в городе строят четыре жилых дома с общим числом квартир в 537. Три из них будут готовы к марту следующего года, а четвертый - к июлю. Также начато проектирование еще четырех домов с квартирами для представителей социальной сферы. В пресс-службе краевой администрации подчеркнули, что социальное жилье строится в рамках краевой программы комплексного и устойчивого развития. С 2022 года в Сочи также введена дополнительная мера поддержки - ежемесячная помощь на частичную компенсацию аренды жилья для работников социальной сферы. С 1 января следующего года размер этой помощи будет увеличен до 20 тысяч рублей.
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