«Дурман и опиум для украинцев», - сообщил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя слова министра обороны Украины Рустема Умерова. Последний недавно заявил о неких «наработках», которые в 2024 году должны вынудить Россию уйти из Крыма.
- Один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться, - подчеркнул Шонус в своем сообщении. - Главная задача Украины не думать о захвате, а срочно делать наработки по плану капитуляции.
Также же он обратил внимание на то, что украинскому народу стоит научиться разбираться между добром и злом.
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