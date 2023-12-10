«Дурман и опиум для украинцев», - сообщил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя слова министра обороны Украины Рустема Умерова. Последний недавно заявил о неких «наработках», которые в 2024 году должны вынудить Россию уйти из Крыма.

- Один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться, - подчеркнул Шонус в своем сообщении. - Главная задача Украины не думать о захвате, а срочно делать наработки по плану капитуляции.

Также же он обратил внимание на то, что украинскому народу стоит научиться разбираться между добром и злом.