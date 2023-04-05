Окончание специальной военной операции станет причиной разрушения Украины как государства: она просто разлетится на осколки. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, добавив, что люди киевского режима "понимают, что их сделали разменной монетой".

"Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределённым будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно"

Политик также предположил, что русскоязычные регионы Украины будут взяты под контроль Москвы, однако Запад будет стремиться удержать за собой какие-то территории.

На данный момент некоторые страны Европы пытаются забрать часть земли у Украины насильственным путем. Так, сенатор Румынии Диана Шошоакэ внесла законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.