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  • Опубликована сегодня в 11:40

На поддержку туристического бизнеса в Крыму выделено более 2 млрд рублей

Крымский полуостров получил значительную сумму в размере 2 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса. Такую информацию сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, добавив, что президент России Владимир Путин одобрил "совместное с Минэкономразвития предложение".

"Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на четыре месяца более 2 млрд рублей"

Уточняется, что меры поддержки получат до 30 тыс. человек, средства будут выплачиваться с мая по сентябрь.

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