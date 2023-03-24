Крымский полуостров получил значительную сумму в размере 2 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса. Такую информацию сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, добавив, что президент России Владимир Путин одобрил "совместное с Минэкономразвития предложение".

"Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на четыре месяца более 2 млрд рублей"

Уточняется, что меры поддержки получат до 30 тыс. человек, средства будут выплачиваться с мая по сентябрь.