Основная тема заседания Ливадийского клуба, которое пройдет в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", будет связана с построением нового русского мира. В мероприятии также примут активное участие представители культуры новых регионов, сообщает глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"На фестиваль пригласим в том числе творческих деятелей из Донбасса, работы которых идут из души, пронизаны любовью к Родине, а также представителей Херсонской и Запорожской областей"

По словам Константинова, разрабатывать концепцию должно общество или отдельный институт, который объединит людей разных возрастов, религий, партий. Участники фестиваля также предполагают уделить внимание борьбе с распространением заимствованных слов в публичной сфере.

Международный фестиваль пройдет в июне текущего года.