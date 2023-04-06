Ряд германских семей хотят приехать в Крым на постоянное проживание. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщает, что желание изъявили "бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы".

По предварительным данным известно, что одна семья уже находится на территории Крыма, чтобы получить более подробную информацию о переезде.

Ранее, в декабре прошлого года, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что некоторые немцы приезжают в регион перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ.