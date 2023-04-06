Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:19

Глава комитета парламента Крыма сообщил о желании семей из Германии переехать в регион

Ряд германских семей хотят приехать в Крым на постоянное проживание. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщает, что желание изъявили "бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы".

По предварительным данным известно, что одна семья уже находится на территории Крыма, чтобы получить более подробную информацию о переезде.

Ранее, в декабре прошлого года, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что некоторые немцы приезжают в регион перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ.

Мир

Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба

Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба.

Читать полностью

Сибига: Киев готов обсуждать с Россией принадлежность Крыма

Но при определенных условиях

Читать полностью

Общество

"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле

Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия

Читать полностью

Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой

Помимо соответствующей музыки, гостей будет ожидать большое количество творческих и спортивных активностей

Читать полностью

Новости