Авария на магистральном водоводе в Евпатории оставила 683 жилых дома, где проживают свыше 120 тыс. человек, без водоснабжения. Местом поражения стал центральный водопровод в Прибрежном, сообщают в Министерстве информации Крыма.
Ранее без воды остались более трех тысяч жителей Приморского края, где были повреждены сети города Находка.
Песков: "На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим"
Такие люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же"
В Краматорске разгрузили 11 вагонов боеприпасов раздражающего действия 19 февраля
Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, сами вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы" и "Цемент"
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы