Авария на магистральном водоводе в Евпатории оставила 683 жилых дома, где проживают свыше 120 тыс. человек, без водоснабжения. Местом поражения стал центральный водопровод в Прибрежном, сообщают в Министерстве информации Крыма.

Ранее без воды остались более трех тысяч жителей Приморского края, где были повреждены сети города Находка.