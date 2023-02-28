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  • Опубликована сегодня в 10:25

В Евпатории произошла авария на водоводе

Авария на магистральном водоводе в Евпатории оставила 683 жилых дома, где проживают свыше 120 тыс. человек, без водоснабжения. Местом поражения стал центральный водопровод в Прибрежном, сообщают в Министерстве информации Крыма.

Ранее без воды остались более трех тысяч жителей Приморского края, где были повреждены сети города Находка.

Мир

Песков: "На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим"

Такие люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же"

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В Краматорске разгрузили 11 вагонов боеприпасов раздражающего действия 19 февраля

Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде, сами вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы" и "Цемент"

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Общество

Жители Петербурга оставили новое

Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина

Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.

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В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты

Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы

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Новости