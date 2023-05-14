"Зайдите в Интернет и посмотрите": Пригожин дал СМИ методику поиска причин крушения истребителей ВКС РФ под Брянском

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин описал текущую ситуацию в Бахмуте на фоне контрнаступления ВСУ и прокомментировал крушение вертолетов и истребителей в Брянской области.

Редакция издания "Ньюсинфо" направила на имя российского бизнесмена запрос, с просьбой прокомментировать обстановку в Артемовске на сегодняшний день. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала комментарий Пригожина.

"Сегодня ночью противник не предпринимал никаких действий для дальнейшего продвижения. На Берховском водохранилище мы вынуждены были, как я уже говорил, поставить часть своих подразделений, чтобы сдержать дальнейшее наступление противника. Те бойцы (МО РФ), которые не убежали с утраченных позиций, примкнули к нам. Часть из них достаточно успешно занимает свои позиции и, встроено в общую систему, отражает наступление врага", — сообщил глава "оркестра".

Также журналисты поинтересовались, действительно ли подразделения ВДВ РФ оттягивают на себя часть сил противника с целью поддержать ЧВК "Вагнер". Пригожин отметил, что постоянных сведений о помощи российских подразделений нет.

"Я не в курсе, я их не видел. ВДВ, по идее, должны были, по замыслу, отбить те позиции, которые были утрачены другими подразделениями. Но, насколько я знаю, эти позиции так и находятся под врагом. Поэтому я не в курсе, где находятся ВДВ и кому они помогают", — заявил бизнесмен.

Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение внутри Бахмута. Как только населенный пункт будет "захлопнут", то далее задача перед ВДВ или другими подразделениями будет в удержании противника, подчеркнул Пригожин.

Журналисты издания также попросили предпринимателя прокомментировать крушение вертолетов и истребителей ВСК России в Брянской области. Они поинтересовались, как это могло случиться.

"Чтобы определить, каким образом украинцы могли дотянуться со своей территории и поразить наши самолеты, необходимо всегда: первое — взять ТТХ различного вооружения, в частности, средств ПВО. И второе — разобраться, какие есть особенности в данной ситуации", — ответил Пригожин.

Глава ЧВК "Вагнер" предложил провести несложные расчеты. Если отметить места падения техники, то получается круг диаметром 40 километров и радиусом 20.

"Зайдите в Интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии. Я не в курсе, я занимаюсь Бахмутом", — заключил Евгений Пригожин.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что "музыканты" продвинулись до 550 метров по некоторым направлениям. Общая площадь территории, которая перешла под контроль "оркестра" составила 215 тыс. метров, заявил Пригожин.