Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2022 : 59,8963
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2022 : 59,3304
Беглов сравнил выступающих против закона КРТ петербуржцев с западными иноагентами
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:51

Беглов сравнил выступающих против закона КРТ петербуржцев с западными иноагентами

Призванное "успокоить граждан" интервью губернатора Петербурга Александра Беглова активно обсуждается в социальных сетях. Причина — неосторожные высказывания градоначальника по острым вопросам.

Вечером 25 августа глава города на Неве отвечал в эфире телеканала "78" на актуальные вопросы. В частности, обсудил скандальный закон о "Комплексном развитии территорий", против которого выступили многие петербуржцы. Однако Беглов отказался признавать критику и заявил, что все, кто недоволен законом — это "проплаченные Западом активисты".

При этом глава города заявил, что в настоящий момент якобы проходит обсуждение законопроекта с жителями города. Однако городской парламент принял документ еще в июне. В последствии слова Беглова были изменены на сайте Смольного. Пресс-служба обновила текст заявления, будто бы он заявил, что обсуждается не закон, а подзаконные акты.

Мир

Боятся кары небесной: Как украинцы похоронили и воскресили Евгения Пригожина в Википедии

Боятся кары небесной: Как украинцы похоронили и воскресили Евгения Пригожина в Википедии

Пользователи социальных сетей в очередной раз высмеяли украинцев за глупость и неумение проверять факты.

Читать полностью
Украинская сторона подтвердила удар по объекту

Украинская сторона подтвердила удар по объекту "ЧВК Вагнера" в Попасной

Председатель подконтрольной киевскому режиму Луганской областной военно-гражданской администрац﻿ии Сергей Гайдай подтвердил информацию об ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу "ЧВК Вагнера" в Попасной, произошедшем накануне.

Читать полностью

Общество

Суконкин назвал погибшую Дарью Дугину мыслителем стратегических масштабов

Суконкин назвал погибшую Дарью Дугину мыслителем стратегических масштабов

Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин прокомментировал убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Читать полностью
Петербургские утки погибают в загрязненных водоемах города

Петербургские утки погибают в загрязненных водоемах города

Экологическая обстановка в Петербурге становится все более тревожной. Горожане нередко сообщают о массовой гибели рыбы и водоплавающих птиц.

Читать полностью

Новости