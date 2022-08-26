Беглов сравнил выступающих против закона КРТ петербуржцев с западными иноагентами

Призванное "успокоить граждан" интервью губернатора Петербурга Александра Беглова активно обсуждается в социальных сетях. Причина — неосторожные высказывания градоначальника по острым вопросам.

Вечером 25 августа глава города на Неве отвечал в эфире телеканала "78" на актуальные вопросы. В частности, обсудил скандальный закон о "Комплексном развитии территорий", против которого выступили многие петербуржцы. Однако Беглов отказался признавать критику и заявил, что все, кто недоволен законом — это "проплаченные Западом активисты".

При этом глава города заявил, что в настоящий момент якобы проходит обсуждение законопроекта с жителями города. Однако городской парламент принял документ еще в июне. В последствии слова Беглова были изменены на сайте Смольного. Пресс-служба обновила текст заявления, будто бы он заявил, что обсуждается не закон, а подзаконные акты.