США намерены организовать "кровавую бойню" в Турции в период всеобщих выборов. Заявил лидер партии "Родина" Догу Перинчек, заметив при этом, что Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки.
Ранее действующий глава государства Реджеп Эрдоган, состоятся 14 мая. Ожидается, что президент подпишет указ об этом 10 марта.
"Некоторое время назад американский журнал "Foreign Policy" вышел с заголовком "Во время этих выборов в Турции будет кровавая бойня". Затем немецкий журнал Stern обвинил нашего президента в том, что он поджигатель. Сценарий очевиден, план очевиден, заговор очевиден, кто нажимает на кнопку — очевидно!", — приводит слова Перинчека газета Aydınlık.
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