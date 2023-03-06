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  • Опубликована сегодня в 11:33

Турецкий политик: Вашингтон хочет организовать кровавую бойню во время всеобщих турецких выборов

США намерены организовать "кровавую бойню" в Турции в период всеобщих выборов. Заявил лидер партии "Родина" Догу Перинчек, заметив при этом, что Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки.

Ранее действующий глава государства Реджеп Эрдоган, состоятся 14 мая. Ожидается, что президент подпишет указ об этом 10 марта.

"Некоторое время назад американский журнал "Foreign Policy" вышел с заголовком "Во время этих выборов в Турции будет кровавая бойня". Затем немецкий журнал Stern обвинил нашего президента в том, что он поджигатель. Сценарий очевиден, план очевиден, заговор очевиден, кто нажимает на кнопку — очевидно!", — приводит слова Перинчека газета Aydınlık.

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