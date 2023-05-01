Ожидаемые цены как самолет до Москвы – петербуржцы отреагировали на запуск катамаранов "Котлин" в Кронштадт

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о запуске нового катамарана "Котлин" В Кронштадт, однако из-за высоких цен и долгого ожидания рейсов жители города на Неве отмечают высокие цены и долгие ожидания рейсов.

С 30 апреля в первый катамаран "Форт Кроншлот" спустился на воду на Средне-Невском заводе. В честь этого события Беглов в своих соцсетях написал, что новые рейсы до Кронштадта помогут разгрузить сухопутные дороги. По мнению градоначальника, благодаря новому катамарану до острова смогут быстро добрать и туристы и крондштадтцы.

Однако сами петербуржцы неоднозначно отреагировали на новую инициативу Смольного. По мнению горожан, новые рейсы до Кронштадта необходимы, однако, как пишут авторы Telegram-каналы "Площадь Восстания", ожидаемую цену на рейс можно сравнить с билетом на самолет до Москвы.

Вопросы вызывает и интервал движения "Котлинов". Так, при десяти рейсах в день ожидание для петербуржцев и гостей города составит час, в то время как автобусы ходят раз в 20 минут. Поэтому сомнительно, что новые катамараны будут выбирать крондштадцы, хотя предполагаемая цена на билеты высокая даже для туристов.

Стоит отметить, что у правительства Петербурга были планы на реализацию речных "такси", но инициатива провалилась. По мнению горожан, Северная столицы имеет большой потенциал для развития водного транспорта, однако из-за системных ошибок реализация удачных проектов зачастую проваливается.