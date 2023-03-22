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  • Опубликована сегодня в 18:56

Global Times: украинский кризис не сможет повлиять на развитие отношений между РФ и КНР

Развитие российско-китайских отношений идет полным ходом: ни украинский кризис, ни страны Запада не смогут испортить политические связи двух стран. Такое мнение выразила газета Global Times.

Переговоры между Россией и Китаем, по мнению экспертов издания, показали всему миру свою решимость создать и в дальнейшем развивать многополярность, а также увеличивать уровень демократизации международных отношений.

В статье также подчеркивается, что стратегическое партнерство России и Китая не ограничивается взаимодействием по международным вопросам. Их союз также направлен на взаимодействие в таких сферах, как торговля, финансы, энергетика, наука и техника, а также обмены в области культуры, спорта и туризма.

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