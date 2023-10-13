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В ВОЗ сообщили о критическом состоянии медицинских учреждений в секторе Газа
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  • Опубликована сегодня в 13:45

В ВОЗ сообщили о критическом состоянии медицинских учреждений в секторе Газа

Система здравоохранения в секторе Газа находится в критическом состоянии, по словам Тарика Яшаревича, официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который выразил обеспокоенность на брифинге в Женеве. Он призвал Израиль отменить приказ об эвакуации 1,1 миллиона жителей, перемещаемых с севера на юг сектора, сообщает ТАСС.

Он также указал на отсутствие безопасных мест для гражданских лиц из-за нынешних авиаударов. Министерство здравоохранения Палестины сообщило ВОЗ, что эвакуация уязвимых пациентов из больниц на севере Газы невозможна.

С начала конфликта в секторе Газа, по данным Яшаревича, погибли 11 работников здравоохранения, а 16 получили ранения.﻿

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