Система здравоохранения в секторе Газа находится в критическом состоянии, по словам Тарика Яшаревича, официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который выразил обеспокоенность на брифинге в Женеве. Он призвал Израиль отменить приказ об эвакуации 1,1 миллиона жителей, перемещаемых с севера на юг сектора, сообщает ТАСС.
Он также указал на отсутствие безопасных мест для гражданских лиц из-за нынешних авиаударов. Министерство здравоохранения Палестины сообщило ВОЗ, что эвакуация уязвимых пациентов из больниц на севере Газы невозможна.
С начала конфликта в секторе Газа, по данным Яшаревича, погибли 11 работников здравоохранения, а 16 получили ранения.
Тейлор Грин заявила о тупике с кандидатурой спикера конгресса США
Марджори Тейлор Грин выразила мнение о том, что процесс выбора кандидата на пост спикера законодательного собрания достиг тупика.
Rolling Stone: Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху
Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с его сторонниками, выразил желание увидеть уход из политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В Новочеркасске открылась стратегическая сессия "Казачья станица-2023"
В Новочеркасске 12 октября состоялось открытие стратегической сессии Ассоциации казачьих вузов России "Казачья станица-2023".
В Магадане возбуждено уголовное дело по факту махинации при строительстве школы
При строительстве общеобразовательной школы в Магадане в рамках национального проекта "Образование", компания "Строй регион" незаконно получила кредит.