Россия занимает второе место в мире по производству криптовалют, уступая лидерство только США, сообщает ТАСС.

Однако, по мнению экспертов, общая неопределенность в правовом регулировании криптовалют в стране может привести к новой перестройке рынка.

В России до сих пор не разработана полноценная правовая база для майнеров, отмечают эксперты. Кроме того, существуют риски связанные с санкциями как для российских участников рынка, так и для их контрагентов за рубежом.