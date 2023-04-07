Россия занимает второе место в мире по производству криптовалют, уступая лидерство только США, сообщает ТАСС.
Однако, по мнению экспертов, общая неопределенность в правовом регулировании криптовалют в стране может привести к новой перестройке рынка.
В России до сих пор не разработана полноценная правовая база для майнеров, отмечают эксперты. Кроме того, существуют риски связанные с санкциями как для российских участников рынка, так и для их контрагентов за рубежом.
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