Лидер турецкой партии "Родина", выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Турции, Догу Перинчек, заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик уже подал заявление на свое выдвижение на высший пост в стране. Теперь ему предстоит собрать 100 тыс. подписей.
Перинчек отметил, что он его партия уже давно заявила о своем признании Крыма и других территорий частью России.
Напомним, партия "Родина" является продолжательницей дела первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
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