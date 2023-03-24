Лидер турецкой партии "Родина", выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Турции, Догу Перинчек, заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик уже подал заявление на свое выдвижение на высший пост в стране. Теперь ему предстоит собрать 100 тыс. подписей.

Перинчек отметил, что он его партия уже давно заявила о своем признании Крыма и других территорий частью России.

Напомним, партия "Родина" является продолжательницей дела первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.