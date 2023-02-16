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  • Опубликована сегодня в 18:13

Советник главы Крыма объяснил звуки взрыва, услышанные жителями

Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов, которые были слышны жителям Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов", — отметил Крючков.

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