Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов, которые были слышны жителям Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов", — отметил Крючков.