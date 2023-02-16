Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов, которые были слышны жителям Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов", — отметил Крючков.
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