Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 76,5939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 82,775
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:00

В Симферополе после урока физкультуры скончался девятиклассник

Во время урока физкультуры в симферопольской школе №10 скончался девятиклассник. Об этом сообщает "Крымское информационное агентство".

Трагедия произошла во вторник, 28 марта. Ученик упал и потерял сознание. Его госпитализировали. Врачи отчаянно боролись за жизнь подростка. У него констатировали две клинические и одну биологическую смерть. Сердце останавливалось три раза.

Отмечается, что у погибшего наблюдались проблемы с сердцем, повышенное давление. Ему стало плохо после пробежки.

Мир

МИД Китая не получал информацию о приглашении Си Цзиньпина на Украину

Пекин ведет диалог со всеми сторонами украинского конфликта

Читать полностью

Украинский БПЛА атаковал газонасосную станцию в Белгороде

Пострадавших нет

Читать полностью

Общество

Корабль «Союз МС-22» будет возвращен с МКС на Землю без экипажа

Он приземлится в Казахстане

Читать полностью

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

Некоторые из них пройдут за рубежом

Читать полностью

Новости