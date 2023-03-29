Во время урока физкультуры в симферопольской школе №10 скончался девятиклассник. Об этом сообщает "Крымское информационное агентство".
Трагедия произошла во вторник, 28 марта. Ученик упал и потерял сознание. Его госпитализировали. Врачи отчаянно боролись за жизнь подростка. У него констатировали две клинические и одну биологическую смерть. Сердце останавливалось три раза.
Отмечается, что у погибшего наблюдались проблемы с сердцем, повышенное давление. Ему стало плохо после пробежки.
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