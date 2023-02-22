Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:01

Власти России поддержали создание в Крыму оборонительной линии

Федеральные власти России поддержали создание в Крыму оборонительной линии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее политик объявил о начале фортификационных работ для обеспечения безопасности жителей полуострова.

"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что данные меры принимаются как предупредительные. Если они не пригодятся — то сюда будут водить экскурсии, но лучше "пусть сейчас будет так", — добавил Аксенов.

Мир

Украинский командующий: мы готовимся к наступлению

Подробности засекречены

Читать полностью

Нескладная речь Байдена в Польше отозвалась негативом в американских СМИ

Выступление Байдена больше было похоже на предвыборное турне, в то время как рядовые американцы испытывают колоссальные трудности.

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости