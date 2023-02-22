Федеральные власти России поддержали создание в Крыму оборонительной линии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее политик объявил о начале фортификационных работ для обеспечения безопасности жителей полуострова.
"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", — подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что данные меры принимаются как предупредительные. Если они не пригодятся — то сюда будут водить экскурсии, но лучше "пусть сейчас будет так", — добавил Аксенов.
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