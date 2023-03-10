Все стратегические объекты жизнеобеспечения Крымского полуострова максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает. Об этом глава региона Сергей Аксенов.

"Я знаком с теми поручениями, которые президент Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу. Я не могу говорить о качественных или количественных характеристиках, однако знаю точно, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, максимально защищены", — сказал Аксенов, передает РИА "Новости".

По его словам, на сегодня нельзя исключать человеческие моменты и другие "моменты", однако в глобальном смысле Крыму ничего не угрожает.