В акватории Черного моря в 25 километрах от крымской Алушты произошло землетрясения. Об этом сообщает "Крым 24".
Эпицентр толчков залегал на глубине 15 км. Магнитуда землетрясения составила 3 балла.
"На территории Республики Крым едва ощутимы. Последствий и разрушений нет", — приводит издание слова советника главы Крыма Олега Крючкова.
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