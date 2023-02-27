Вопрос о принадлежности Крымского полуострова будет рассматриваться в будущем. Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.

По его словам, на данном этапе США должны сосредоточиться на помощи Украине, странам предстоит вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма будет рассматриваться в ближайшем будущем.