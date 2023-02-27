Вопрос о принадлежности Крымского полуострова будет рассматриваться в будущем. Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.
По его словам, на данном этапе США должны сосредоточиться на помощи Украине, странам предстоит вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма будет рассматриваться в ближайшем будущем.
"Вопрос Крыма и вопрос того, что случится дальше — к этому мы еще придем", цитирует Салливана РИА "Новости".
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