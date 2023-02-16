Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, потому что понимает, что Киев при всем желании не сможет приблизиться к полуострову. Об этом заявил политолог Сергей Веселовский.
По его словам, США совершенно четко уяснили, что у Киева для серьезного контрнаступления и захвата новых российских территорий, сил нет. Украина потеряет от 40 до 70 тысяч живой силы, и отползет зализывать раны, пишет "Журналистская правда".
"Это в лучшем случае, а в худшем случае украинская армия в зоне боевых действий посыпется, и тогда, ее тылы настолько оголятся, что Россия, не встречая сопротивление, дойдет до Киева, а может быть и дальше", — подчеркнул эксперт.
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