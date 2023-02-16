Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, потому что понимает, что Киев при всем желании не сможет приблизиться к полуострову. Об этом заявил политолог Сергей Веселовский.

По его словам, США совершенно четко уяснили, что у Киева для серьезного контрнаступления и захвата новых российских территорий, сил нет. Украина потеряет от 40 до 70 тысяч живой силы, и отползет зализывать раны, пишет "Журналистская правда".