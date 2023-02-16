Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 74,2077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 79,5654
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:49

Политолог: Американцы понимают, что Украина при всем желании не сможет приблизиться к Крыму

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, потому что понимает, что Киев при всем желании не сможет приблизиться к полуострову. Об этом заявил политолог Сергей Веселовский.

По его словам, США совершенно четко уяснили, что у Киева для серьезного контрнаступления и захвата новых российских территорий, сил нет. Украина потеряет от 40 до 70 тысяч живой силы, и отползет зализывать раны, пишет "Журналистская правда".

"Это в лучшем случае, а в худшем случае украинская армия в зоне боевых действий посыпется, и тогда, ее тылы настолько оголятся, что Россия, не встречая сопротивление, дойдет до Киева, а может быть и дальше", — подчеркнул эксперт.

Мир

Министр обороны Италии: Киеву требуется оборудование для защиты от ядерных и бактериологических атак

Такую "поставку" Рим может отправить вместе с классическим вооружением

Читать полностью

Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с Россией, в случае нападения на Белоруссию

Лишь в одном случае, пока

Читать полностью

Общество

Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер отозвал ходатайство о замене срока работами

Если бы сейчас его ходатайство начали рассматривать, то процесс об УДО впоследствии был бы затруднен.

Читать полностью

Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус

В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин

Читать полностью

Новости