Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийством проект бывшего директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками.
Ранее Дэвид Петреус заявил The Washington Post, что летом украинской армии необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России и прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров.
"Подобные сценарии — сродни самоубийству. Любая попытка захватить Крым и вернуть его в состав Украины тут же перерастет в ядерный конфликт", — отметил Форманчук.
По его словам, Вашингтону и Киеву нельзя забывать, как отреагировала Россия на подрыв Крымского моста.
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