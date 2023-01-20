Последние заявления США насчет Крыма являются идеологическим козырем и нужны лишь для определения реакции России. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Тема "возвращения" Крыма — это идеологический козырь в рукаве, который власти США периодически то прячут, то достают для того, чтобы понять, насколько далеко можно зайти", — подчеркнул Белик.

Также депутат добавил, что эта риторика обычно возникает тогда, когда Украина терпит ощутимые поражения на фронте.