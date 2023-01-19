По словам респондентов издания, после длительных обсуждений с украинскими чиновниками Джо Байден согласился, что Киеву потребуется оружия для нанесения сокрушительного удара по полуострову.

Американское издание отмечает, в администрации Белого дома хотят показать России, что ее контроль над Крымским полуостровом может оказаться под угрозой, а это в свою очередь укрепит позиции Киева на вероятных мирных переговорах. Кроме того, по словам источников NYT, опасения Вашингтона, что Кремль нанесет ответный удар с использованием ядерного оружия, ослабли, но риски тем не менее остаются.

Как стало известно, для атак по Крыму могут быть задействованы ракетные системы HIMARS и боевые машины Bradley.