По словам респондентов издания, после длительных обсуждений с украинскими чиновниками Джо Байден согласился, что Киеву потребуется оружия для нанесения сокрушительного удара по полуострову.
Американское издание отмечает, в администрации Белого дома хотят показать России, что ее контроль над Крымским полуостровом может оказаться под угрозой, а это в свою очередь укрепит позиции Киева на вероятных мирных переговорах. Кроме того, по словам источников NYT, опасения Вашингтона, что Кремль нанесет ответный удар с использованием ядерного оружия, ослабли, но риски тем не менее остаются.
Как стало известно, для атак по Крыму могут быть задействованы ракетные системы HIMARS и боевые машины Bradley.
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