Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2023 : 68,8728
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2023 : 74,5882
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:14

New York Times: США планирует поставки вооружений на Украину специально для ударов по Крыму

По словам респондентов издания, после длительных обсуждений с украинскими чиновниками Джо Байден согласился, что Киеву потребуется оружия для нанесения сокрушительного удара по полуострову.

Американское издание отмечает, в администрации Белого дома хотят показать России, что ее контроль над Крымским полуостровом может оказаться под угрозой, а это в свою очередь укрепит позиции Киева на вероятных мирных переговорах. Кроме того, по словам источников NYT, опасения Вашингтона, что Кремль нанесет ответный удар с использованием ядерного оружия, ослабли, но риски тем не менее остаются.

Как стало известно, для атак по Крыму могут быть задействованы ракетные системы HIMARS и боевые машины Bradley.

Мир

Боец спецназа "Алабай": ВСУ стали использовать промышленные дроны с боеприпасами крупного калибра

Украинские войска начали использовать промышленные беспилотники для ударов крупнокалиберными боеприпасами по российским позициям на Донбассе.

Читать полностью

Боевик рассказал о натовских инструкторах, появившихся в рядах ВСУ задолго до начала спецоперации

Пленный боевик Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в подготовке ВСУ, начиная с 2018 года.

Читать полностью

Общество

В России предложили штрафовать жителей за бытовые отходы и мусор в канализациях

Российский экологический оператор предлагает штрафовать жителей многоквартирных домов за засоры в канализации, вызванные сбросом бытовых отходов.

Читать полностью
Жаров из

Жаров из "Газпром-медиа" выступил в поддержку Пригожина по поводу блокировки YouTube

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать американский виде﻿охостинг YouTube в виртуальном пространстве Российской Федерации. Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", поддержал бизнесмена в этой инициативе.

Читать полностью

Новости