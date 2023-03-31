Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 77,0863
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 83,7639
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:36

Песков назвал абсурдным предложение TWSJ выслать российских журналистов из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике призыв издания The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов. Об этом сообщает RT.

Представитель Кремля назвал это предложение абсурдным и неправильным. Если какой-либо корреспондент нарушает закон, то это было бы правильно, но ограничивать работу добросовестных журналистов — это абсурд.

Песков добавил, что иностранные журналисты, которые получили в России аккредитацию, продолжают свою работу.

Напомним, ранее американское издание призвало власти США рассмотреть возможность высылки российского посла из страны, а также всех российских журналистов.

Руководству журнала не понравился тот факт, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность их корреспондента.

Мир

Корейские танки К2 будут строить в Польше

Варшава и Сеул договорились о производстве в Польше корейских танков K2, сообщило РИА "Новости".

Читать полностью

Песков: СВО является единственным путем достижения поставленных целей

Путин и Лукашенко обсудят этот вопрос

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости