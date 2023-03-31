Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике призыв издания The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов. Об этом сообщает RT.

Представитель Кремля назвал это предложение абсурдным и неправильным. Если какой-либо корреспондент нарушает закон, то это было бы правильно, но ограничивать работу добросовестных журналистов — это абсурд.

Песков добавил, что иностранные журналисты, которые получили в России аккредитацию, продолжают свою работу.

Напомним, ранее американское издание призвало власти США рассмотреть возможность высылки российского посла из страны, а также всех российских журналистов.

Руководству журнала не понравился тот факт, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность их корреспондента.