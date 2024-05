Алексей Резников, бывший министр обороны Украины, рассказал о том, что союзники Украины предлагали ей капитуляцию еще до начала спецоперации.

В интервью для Politico он упомянул, что обстановка была напряженной уже на Мюнхенской конференции по безопасности, которую посетил президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько дней до 24 февраля. Резников подчеркнул, что на конференции царила атмосфера поддержки, однако непосредственно о сдаче не говорили открыто.

Фото: www. defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)