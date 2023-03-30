Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают сокращение рабочего дня в пятницу. Об этом сообщает RT.
По словам представителя президента, подобная инициатива требует серьезной проработки и обсуждения в парламенте.
Напомним, ранее был проведен опрос общественного мнения, о сокращении рабочей недели до 36 часов. Около 80% респондентов поддержали идею.
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