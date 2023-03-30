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  • Опубликована сегодня в 14:33

Песков: в Кремле не обсуждают сокращение рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают сокращение рабочего дня в пятницу. Об этом сообщает RT.

По словам представителя президента, подобная инициатива требует серьезной проработки и обсуждения в парламенте.

Напомним, ранее был проведен опрос общественного мнения, о сокращении рабочей недели до 36 часов. Около 80% респондентов поддержали идею.

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