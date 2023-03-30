Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают сокращение рабочего дня в пятницу. Об этом сообщает RT.

По словам представителя президента, подобная инициатива требует серьезной проработки и обсуждения в парламенте.

Напомним, ранее был проведен опрос общественного мнения, о сокращении рабочей недели до 36 часов. Около 80% респондентов поддержали идею.