Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет участвовать в акции "Час земли".

Представитель Кремля отметил, что в 2023 году было принято решение воздержаться от участия в данной акции.

Причиной тому является тот факт, что мероприятие проводит Всемирный фонд природы России, организация признанная в стране иностранным агентом.