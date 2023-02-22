Ежедневно на Кременское направление в ЛНР прибывает не менее роты украинских солдат. Таким образом киевские власти пытаются восполнить потери на данном участке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее разведчики Западного военного округа сообщали о продвижении российских войск на Кременском участке фронта, передает РИА "Новости".
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