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  • Опубликована сегодня в 8:55

На Кременской участок фронта ежедневно прибывает не менее роты украинских боевиков

Ежедневно на Кременское направление в ЛНР прибывает не менее роты украинских солдат. Таким образом киевские власти пытаются восполнить потери на данном участке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее разведчики Западного военного округа сообщали о продвижении российских войск на Кременском участке фронта, передает РИА "Новости".

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