В марте 2023 года российские банки выдали на 35% больше кредитов физлицам, чем в январе. При этом прирост был отмечен всеми сегментами рынка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Таким образом экономика постепенно адаптируется к новым условиям и к некоторым банкам возвращается аппетит к риску. Однако не исключено, что Банк России будет ограничивать темпы роста рынка потребительского кредитования, опасаясь дальнейшего роста закредитованности населения, указывается в публикации.
Подрывники "Северных потоков" использовали болгарские паспорта для аренды яхты
Два члена предполагаемой группы диверсантов, арендовавших яхту "Андромеда" в Германии, использовали поддельные болгарские паспорта. Об этом пишет The New York Times.
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Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.