В марте 2023 года российские банки выдали на 35% больше кредитов физлицам, чем в январе. При этом прирост был отмечен всеми сегментами рынка. Об этом сообщает РИА "Новости".



Таким образом экономика постепенно адаптируется к новым условиям и к некоторым банкам возвращается аппетит к риску. Однако не исключено, что Банк России будет ограничивать темпы роста рынка потребительского кредитования, опасаясь дальнейшего роста закредитованности населения, указывается в публикации.